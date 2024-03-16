Мобилизация: последние новости на сегодня 16 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 марта 2024, в материале «Рамблера».

Пермский боец СВО удостоен медали «За отвагу»

Медаль «За отвагу» получил Житель города Чернушка Пермского края Вадим Шестаков за проявленное в ходе специальной военной операции мужество. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на «Чернушка сегодня».

Как пишет издание, эта награда вручается за отвагу, проявленную в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, сопряженных с риском для жизни.

Путин заявил, что ВС РФ уверенно удерживают инициативу в зоне СВО

Решения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции шаг за шагом добиваются российские солдаты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ, пишет ТАСС.

Он указал, что российские военнослужащие «уверенно удерживают инициативу» и создают базовые условия для обеспечения безопасности России, а в конечном счете — для достижения всех целей национального развития.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что участившиеся атаки армии Украины на приграничные российские регионы — это способ Киева «отвлечь внимание» собственных граждан и союзников на Западе от реального положения дел на поле боя.

Новый пункт сбора гуманитарной помощи в зону СВО открыли в Иркутске

Еще один пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим в зону специальной военной операции появился в Иркутске. Его создали в связи с тем, что весь объем продукции не помещался в действующих пунктах, пишет IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В администрации города уточнили, что фонд «Любимый город» продолжит сбор средств, приобретение вещей и техники. За все время его существования горожане собрали более 9 млн рублей. Все средства направили на потребности российских военнослужащих.