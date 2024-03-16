ВС России ударом авиабомбы уничтожили около 300 бойцов «Кракена»

Около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны. Об этом сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, пишет РИА Новости.

Отмечается, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе ведомства доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы украинской армии.

15 марта частный дом в поселке Теткино Курской области загорелся в результате попадания в него снаряда Вооруженных сил Украины в ходе обстрела.

В Минобороны раскрыли причину существенных потерь со стороны ВСУ

Ранее бойцы ВСУ записали видео из зоны боевых действий, назвав реальную причину нахождения на фронте. Оказалось, всех военных, которых успели опросить во время съемки, отправили в армию принудительно.