В Минобороны раскрыли причину существенных потерь со стороны ВСУ

Тяжелые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызваны, в том числе применением российскими войсками ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

"Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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По его словам, за последнюю неделю разведывательно-ударные системы позволили уничтожить три американских комплекса Patriot, более десяти артсистем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.