Для компенсации нехватки качественных подразделений ВСУ НАТО придется ввести войска на Украину, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик. Он отметил, что на Украине уже не остается офицеров для формируемых бригад, восполнять потери необходимо сейчас.

«Этот процесс никак не ускорить. <...> Сэкономите на времени — и получите те (неподготовленные. — Прим. ред.) бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году», - отметил Берлети на своем YouTube-канале The New Atlas, его слова приводит РИА Новости.

Бывший морпех заявил, что проблема в украинских войсках настолько остра, что формирование новых боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. Такое положение дел на фронте поставит НАТО перед необходимостью либо признать поражение, либо вводить свои войска на Украину.

Он подчеркнул, что альянс был изначально плохо подготовлен к конфликту на Украине, теперь же «их вмешательства представляет очень большую опасность».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Франция сделает все, чтобы Россия не выиграла эту войну. При этом Макрон подчеркивал, что Париж не планирует брать инициативу и отправлять свои войска на Украину. Позже президента обвинили во лжи и желании привлечь к себе внимание.