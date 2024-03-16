Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Угроза ракетной опасности объявлена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", - говорится в сообщении.

Граждан призвал по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

По всей Белгородской области в ночь на 16 марта был объявлен режим ракетной опасности.

Утром Министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной системы в течение ночи перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военным руководством заявил, что Киев продолжит наносить удары по "самым уязвимым местам" России, такие точки-мишени уже определены.