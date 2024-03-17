Турецкий политик Сель посоветовал украинским властям навсегда забыть о Крыме

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и не надеяться на возвращение полуострова. С таким заявлением выступил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, политик Унвер Сель, передает РИА Новости. "Рекомендую им (украинским властям. - прим. ред.) полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий", - отметил он. Сель обратил внимание, что решения крымчан "надо уважать". Политик напомнил, что жители региона уже давно сделали свой выбор, они законно реализовали свое право на самоопределение. Он счел нереалистичными постоянные призывы западных стран вернуть Крым Украине. По словам Селя, эту тему закрыли еще десять лет назад. Турецкий политик подчеркнул, что Крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня. Он добавил, что Россия за последние десять лет проявила к полуострову такое внимание, о котором крымчане могли только мечтать в украинский период.