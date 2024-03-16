ВС РФ поразили бригаду Зеленского и ее опорные пункты

Армия России нанесла урон по опорным пунктам 1-й бригады президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

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«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ», — рассказал ТАСС Александр Гордеев.

По его информации, удар был нанесен в районах Старомайорского, Вольного Поля и Урожайного.

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Помимо этого российские военные улучшили положение по переднему краю. Была отражена одна контратака противника за сутки.

Также активно развиваются бои в Работино. По данным на 15 марта, ВС РФ продвинулись на этом участке фронта. Оператор БПЛА 70-го полка с позывным Доктор отметил, что ситуация остается напряженной, однако она складывается в пользу России. Еще продолжаются удары РФ по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ. В предыдущий день были поражены цеха по ремонту, склады хранения беспилотников и арсеналы Украины, передает RT.