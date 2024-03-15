Названы истинные причины отказа Германии поставить Taurus Украине

Отказ Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus связан с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Киеву может противоречить интересам безопасности ФРГ. Об истинных причинах отказа Берлина поставить Taurus Киеву пишет портал T-Online со ссылкой на свои источники.

«Генеральный инспектор, по всей видимости, подробно проинформировал депутатов о том, что использование Taurus является более сложным процессом, чем многими представлялось ранее», — пишет автор статьи.

Отмечается, что для эффективного использования Taurus необходимы огромные объемы данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами. Однако они доступны лишь в ограниченном объеме. По данным источников, поставив их в Киев, у Берлина не будет возможности использовать потенциал ракет. Автор пишет, что это является «элементарным вопросом национальной безопасности».

Бербок разработала тайный план по передаче Украине ракет Taurus

При этом ФРГ могла бы поставить Украине ракеты и без упомянутых систем, однако это лишит их преимущества перед британским аналогом Storm Shadow.

Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) вновь отвергла проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину ракеты Taurus. Против принятия проекта проголосовали 495 депутатов, за — 190.