В Бундестаге призвали прокуратуру расследовать новую утечку информации о Taurus

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) призывает прокуратуру провести расследование в связи с утечкой секретной информации о применении крылатых ракет Taurus, которая обсуждалась на закрытом заседании комитета по обороне.

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"Председатель Бундестага Бербель Бас будет немедленно проинформирована, а затем все дело будет передано в федеральную полицию или прокуратуру", - сказала Штрак-Циммерман газете Sueddeutsche Zeitung. "Разглашать информацию о секретной встрече недопустимо. Мы надеемся, что сможем идентифицировать человека, о котором идет речь, и что тогда он почувствует последствия", - подчеркнула она.

В понедельник состоялось закрытое заседание комитета Бундестага по обороне, на котором в том числе обсуждалась возможная отправка крылатых ракет Taurus Киеву и особенности их использования. Как указывает газета Sueddeutsche Zeitung, явно имело место разглашение тайны. В частности, речь идет о технических деталях планирования целевых данных и комментариях по этому поводу генерального инспектора ВС ФРГ Карстена Бройера.

Подробности секретной части встречи, видимо, впоследствии были переданы новостному порталу t-online. По его данным, Бройер объяснил на заседании детали использования ракет. В частности, для разумного применения Taurus необходимы огромные объемы данных, которые, по-видимому, должны обрабатываться специальными техническими системами. Однако эти технические средства существуют лишь в ограниченном количестве, замечает портал.

Кроме того, указывается, что, если бы эти системы были поставлены Украине, они больше не были бы доступны Бундесверу и, следовательно, могли бы ослабить его собственную обороноспособность. Таким образом, речь также шла о последствиях поставки Taurus для безопасности Германии. В конечном счете, это еще одна причина, по которой канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять ракеты Киеву.

В четверг большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который требовал передать Украине ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, и это именно та черта, которую он не хочет переступать. В ХДС/ХСС канцлера упрекали за то, что он "говорит неправду" и "играет со страхами немцев".