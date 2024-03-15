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Шольц анонсировал новую военную коалицию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.

Шольц анонсировал новую военную коалицию
© globallookpress.com
«В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии (для Украины. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Шольц: Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины

При этом Шольц подчеркнул, что европейские страны не находятся в состоянии войны с Россией.

Он также заявил, что доходы от замороженных российских активов пойдут на оружие для Украины.

Военные новости
Олаф Шольц
Украина
Германия