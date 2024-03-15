Украина практически лишилась выпускавшихся в Харькове БТР-4

Российская армия уничтожила большую часть эксплуатировавшихся вооруженными формированиями киевского режима бронетранспортеров БТР-4. Так, из находившейся в войсках примерно сотни единиц сейчас в строю чуть больше двух десятков.

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Правда, оставшиеся машины могут быть не в самой лучшей форме. Например, в социальных сетях появилась фотография поврежденного "четвертого", у которого, кроме прочего, пробиты все восемь колес.

Сообщалось, что в настоящее время существуют большие проблемы с запасными частями, производство которых было прекращено после начала специальной военной операции.

БТР-4 стали выпускать в Харькове с 2008 года. Первоначально они предназначались для иракской армии, однако очень быстро выяснилось, что у техники большое количество недостатков, самыми серьезными из которых являются трещины в корпусе. После этого Багдад разорвал контракт, а бракованные бронетранспортеры возвратились на Украину. Со временем их приняли на вооружение сухопутные войска и национальная гвардия. Как выяснилось, данные БТР очень хорошо горят, и им трудно действовать вне асфальтированных дорог.