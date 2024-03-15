Военный эксперт Олег Фаличев заявил, что заводы немецкого оружейного концерна Rheinmetall на Украине будут считаться законной целью для Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Фаличева, на таких заводах могут собирать немецкие ракеты Taurus, что делает эти предприятия законной целью для России.

«Германия в тесном контакте с украинским режимом, логистика налажена, железнодорожные узлы мы не бомбим, в таких условиях они могут начать строить заводы, Зеленский выделит им земли. Другой вопрос — дадим ли мы им достроить эти заводы? Я думаю, для нас это будет законная цель, ведь на таких предприятиях можно создавать такие страшные вооружения, как ракета Taurus, против отправки которой проголосовал бундестаг», — заявил он.

Ранее в Rheinmetall заявили, что компания собирается построить на Украине не менее четырех оружейных заводов.