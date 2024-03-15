В КНДР провели учения с «корейской Арматой»

Армия КНДР провела учения с новыми танками, которые внешне похожи на российский Т-14 «Армата». Особенности корейской машины назвали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

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«Танковые учения были примечательны тем, что в них был задействован новейший класс основных боевых танков страны, впервые представленный в октябре 2020 года, название которого остается неопределенным, и который на Западе называют M2020», — отметили в публикации.

M2020 получил гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, противотанковые ракеты Bulsae-3, пулемет и автоматический гранатомет. Защищенность машины обеспечивает композитная броня.

Новую машину впервые представили на военном параде в октябре 2020 года, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи. Бронирование машины дополняет динамическая защита и комплекс активной защиты. Считается, что M2020 получил двигатель мощностью 1200 лошадиных сил.

В феврале Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об успешных испытаниях управляемого снаряда калибра 240 миллиметров для реактивных систем залпового огня, который может стать аналогом американских снарядов для систем HIMARS.