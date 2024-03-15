Вступивший в ВСУ украинский журналист сравнил военные центры с тюрьмой

Украинский журналист Станислав Асеев, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сравнил военные учебные центры с тюрьмой. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

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Уточняется, что в учебные центры попадают мобилизованные и добровольцы перед тем, как их отправят выполнять боевые задачи.

«Нашу группу новобранцев привезли в учебный центр, условия в котором скорее напоминали сочетание тубдиспансера и СИЗО: плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа», — описал свои впечатления Асеев.

Журналист также подчеркнул, что в центре их ничему не обучали. Он заявил, что вместо этого солдаты выполняли бытовые поручения, например, кололи дрова или работали на кухне. Асеев сравнил происходящее в учебном подразделении с пребыванием в пионерском лагере.

Асеев также подчеркнул, что у многих будущих военнослужащих были проблемы со здоровьем. Кроме того, по словам журналиста, в одном центре с ним оказался бездомный человек.

«Так чего удивляться, что мужчины бегут от ТЦК (Территориальных центров комплектования — прим. «Ленты.ру»)?» — задался вопросом он.

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