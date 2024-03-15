Появились подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

При атаке четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Калужскую область одно устройство сбили системами противовоздушной обороны (ПВО), еще три подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие подробности рассказал губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Lenta.ru

"Два дрона упали на территории завода, третий взорвался над ним", - написал губернатор. ТАСС

Отмечается, что взрыв не нанес производству серьезного вреда, предприятие продолжает работу. Пострадавших и разрушений в результате налета дронов также нет. Российская газета