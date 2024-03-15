Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов. RT на русском

Отмечается, что такое решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов стран Европейского союза (ЕС). Lenta.ru

"Сегодня Еврокомиссия выделила €500 млн, предусмотренных Законом о поддержке производства боеприпасов. Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года", - говорится в заявлении ЕК. ТАСС