Россия и Украина обменялись телами солдат

Украина вернула России 69 тел военнослужащих из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

В свою очередь, Россия передала на подконтрольную Киеву территорию 100 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) в Telegram.

Предыдущий обмен телами военных Москва и Киев провели 16 февраля. Тогда России вернули останки 61 человека, а Украина заявила о возвращении 58 тел.