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В США рассказали о затрачивающей 3500 долларов в секунду пушке

Пушка корабельного зенитного артиллерийского комплекса Phalanx CIWS за секундный залп выпускает 75 снарядов общей стоимостью 3500 долларов. О затратах на систему, устанавливаемую на корабли Военно-морских сил (ВМС) США, пишет The War Zone (TWZ).

В США рассказали о затрачивающей 3500 долларов в секунду пушке
© Lenta.ru

Отмечается, что, согласно бюджетному запросу ВМС на 2025 финансовый год, стоимость одного снаряда Mk 244 Mod 0 калибра 20 миллиметров составляет 45,8 доллара. Военные планируют купить 372 тысячи боеприпасов с вольфрамовым сердечником, которые остаются основным снарядом Phalanx CIWS.

Комплекс Phalanx CIWS оснащен двумя радиолокационными станциями для поиска и сопровождения целей, а также электрооптической и инфракрасной камерой. Установку вооружили шестиствольной автоматической пушкой M61 Vulcan с двумя режимами скорострельности — 4,5 или три тысячи выстрелов в минуту. Магазин установки вмещает 1550 снарядов общей стоимостью более 71 тысячи долларов.

Автор подчеркнул, что при этом стоимость боекомплекта Phalanx несравнима с ущербом, который корабль может получить в ходе атаки.

В феврале издание The National Interest писало, что расход крылатых ракет Tomahawk, которые ВМС США используют для поражения целей на территории Йемена, превосходит возможности промышленности по их выпуску.

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