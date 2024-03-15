Марочко рассказал о «дружественном» огне ВСУ по Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по Харьковской области. Об этом со ссылкой на собственные источники написал в своем Андрей Марочко.

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Он рассказал, что атаке подвергся город Волчанск, который находится под контролем Киева. В результате повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Также, по информации Марочко, есть пострадавшие мирные жители.

«Многие исключают случайный "дружественный огонь", поскольку обстрелы были с большими интервалами и по местам, где не было украинских военных», — сообщил Марочко, добавив, что, по наблюдениям населения, город обстреливался с юго-запада Харьковской области.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ на кременском направлении. Как рассказал Марочко, после недолгого боя в районе села Терны украинские военнослужащие оставили свои позиции и отошли в лесополосу.