Во Франции усомнились в способности противостоять российской армии
Высокопоставленный французский офицер усомнился в способности Франции противостоять российской армии. Своим мнением военный поделился в интервью с Marianne
«Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно что армия мажореток», — констатировал он.
По словам офицера, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину безумны. Военный подчеркнул, что это крайне неразумное решение.
Ранее Макрон назвал возвращение Крымского полуострова Украине гарантом прочного мира в регионе. По его словам, в случае победы России, доверие к Европе будет сведено к нулю.
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