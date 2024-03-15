Во Франции усомнились в способности противостоять российской армии

Высокопоставленный французский офицер усомнился в способности Франции противостоять российской армии. Своим мнением военный поделился в интервью с Marianne

«Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно что армия мажореток», — констатировал он.

По словам офицера, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину безумны. Военный подчеркнул, что это крайне неразумное решение.

Ранее Макрон назвал возвращение Крымского полуострова Украине гарантом прочного мира в регионе. По его словам, в случае победы России, доверие к Европе будет сведено к нулю.