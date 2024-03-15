Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются безумными мечтами. RT на русском

«Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, [министру иностранных дел Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать [советского писателя Константина] Паустовского», — сказал он. Lenta.ru

До этого СМИ сообщали, что Макрон начал рассматривать возможность отправки войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ. По данным издания, французские власти обсуждали в обстановке строжайшей секретности отправку военнослужащих с 2023 года. Москва24