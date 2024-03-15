Политолог: Запад окончательно перестал дистанцироваться от конфликта на Украине

Запад окончательно перестал дистанцироваться от конфликта на Украине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя признание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты НАТО для атак на Черноморский флот. По мнению эксперта, Запад продемонстрировал готовность обострять ситуацию.

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"У НАТО есть резон показать, что у них есть и снаряды, которыми они обстреливают наши корабли. В этом есть резон. И они хотят сегодня показать свою мощь и коварство, что они непобедимые и контролируют всю ситуацию", - сказал политолог.

Он добавил, что НАТО стремится к конфронтации и уже давно представляет угрозу для России.

Накануне Столтенберг выступил с годовым отчетом в Брюсселе. Он признал, что Украина атакует российские корабли в Черном море ракетами НАТО, и призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить "большой исторической ошибки". При этом он заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, но выступил за усиление ПВО, а российские гиперзвуковые ракеты назвал "серьезным вызовом". Подробности — в материале "Газеты.Ru".