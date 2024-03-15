Запад помешал Украине использовать получаемые средства по ее желанию и вынудил Киев покупать вооружение за рубежом вместо того, чтобы производить собственное оружие. Об этом сообщает Newsweek. Lenta.ru

«Из 68 миллиардов долларов помощи, которые ранее конгресс одобрил в качестве помощи Украине, почти 90% тратятся в самих США», — говорится в сообщении издания. Газета.Ru

Отмечается, что вместо поддержки украинского ВПК Запад настаивает на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений. При этом украинские производители не могут поставлять свою продукцию за границу из-за отсутствия лицензии на экспорт. Российская газета

В публикации говорится, что без госзаказов украинским оружейным предприятиям придётся уволить часть сотрудников и сократить производственные мощности. RT на русском