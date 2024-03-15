Политолог оценил признание Столтенберга в поставках Киеву ракет НАТО

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты альянса для атак на Черноморский флот, "упаковывается" в череду других, формула которых состоит в том, что скрытое становится явным. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. При этом, по его словам, такое признание генсека доказывает правоту России.

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"С точки зрения военного конфликта это хорошо, потому что это вскрытие признает нашу правду. Тогда возникает второй шаг. Враг нас оправдывает, вражеская сторона, конфликтная сторона оправдывает наши действия", - сказал Маркелов.

Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву не только препятствуют урегулированию конлфликта, но и напрямую вовлекают в него страны НАТО.

Накануне Столтенберг выступил с годовым отчетом в Брюсселе. Он признал, что Украина атакует российские корабли в Черном море ракетами НАТО, и призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить "большой исторической ошибки". При этом он заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, но выступил за усиление ПВО, а российские гиперзвуковые ракеты назвал "серьезным вызовом". Подробности - в материале "Газеты.Ru".