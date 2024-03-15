Войска группировки Вооруженных сил (ВС) РФ "Запад" за последние трое суток с 12 по 14 марта совместно с пограничными органами ФСБ России пресекли все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом заявили в Минобороны РФ. ТАСС

«Общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные», — говорится в заявлении. RT на русском

Кроме того, российскими военными уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Газета.Ru