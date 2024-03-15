FT: ФРГ потребуется около двух лет для возобновления производства ракет Taurus

Возобновление в Германии производства крылатых ракет Taurus может занять около двух лет. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает Financial Times.

Управляющий директор Taurus Systems Йоахим Кнопф в январе 2024 года заявил, что производство ракет может быть возобновлено в «кратчайшие сроки» при условии размещения заказа, однако эти оценки могут оказаться слишком оптимистичными.

Как рассказал старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного Института стратегических исследований Дуглас Барри, увеличение или возобновление производства крылатых ракет «невозможно сделать в одночасье».

По его словам, которые приводит издание, цепочка поставок также должна увеличивать выпуск или возобновлять производство компонентов, и на всё это потребуется время.

Ранее депутаты бундестага снова проголосовал против поставок крылатых ракет Taurus на Украину.