МО: потери ВСУ при попытках прорыва в Россию превысили 1,5 тыс. человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности потеряли более 1,5 тысячи человек при попытках прорвать границу с 12 по 14 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России. В том числе 500 солдат ВСУ потеряли безвозвратно, обратили внимание в ведомстве. Также за три дня российские военные уничтожили 18 танков и 23 бронированные машины ВСУ. В Минобороны РФ добавили, что все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области отразили подразделения группировки войск "Запад" и пограничные органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). До этого расчеты реактивной системы залпового огня "Торнадо" ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненных диверсантов на границе с Российской Федерацией. Отмечается, что общие потери украинских войск составили более 50 человек. В оборонном ведомстве заверили, что в настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).