Войска группировки Вооруженных сил (ВС) РФ "Запад" за последние трое суток с 12 по 14 марта совместно с пограничными органами ФСБ России пресекли все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В целом за прошедшие трое суток с 12 по 14 марта войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации, пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены", - говорится в сообщении.

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В военном ведомстве уточнили, что общие потери ВСУ при попытках прорыва составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.