ВСУ неудачно выстрелили африканской ракетой

Появилось видео неудачного запуска зенитной ракеты украинским самоходным зенитным комплексом "Стрела-10".

После выхода из контейнера ракета сошла с курса и упала на землю в сотне метров от пусковой установки. Боевая часть на сработала.

Судя по цвету пускового контейнера, ракета поставлена из Африки или Иордании, пишет Военный осведомитель. Возможно использовался боеприпас с истекшим сроком хранения либо пришедший в негодность по другой причине. У ВСУ часто происходят аварии из-за испорченных или нештатных боеприпасов.