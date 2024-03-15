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ВСУ неудачно выстрелили африканской ракетой

Появилось видео неудачного запуска зенитной ракеты украинским самоходным зенитным комплексом "Стрела-10".

ВСУ неудачно выстрелили африканской ракетой
© globallookpress.com

После выхода из контейнера ракета сошла с курса и упала на землю в сотне метров от пусковой установки. Боевая часть на сработала.

Судя по цвету пускового контейнера, ракета поставлена из Африки или Иордании, пишет Военный осведомитель. Возможно использовался боеприпас с истекшим сроком хранения либо пришедший в негодность по другой причине. У ВСУ часто происходят аварии из-за испорченных или нештатных боеприпасов.

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Иордания