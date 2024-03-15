Выпуск модулей управления для беспилотников наладили в России

Выпуск линейки электронных и электротехнических модулей управления для беспилотных систем наладили в России. Эти устройства предназначены для использования в составе легких дронов, а также наземных, подводных и надводных аппаратов.

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"На данный момент налажено серийное производство высокоточных навигационных модулей, изготовлена опытная партия контроллеров двигателя, разрабатываются и готовятся к выпуску полетный модуль и компактная версия контроллера двигателя", - сообщается на сайте госкорпорации Ростех.

Встраиваемый высокоточный навигационный модуль включает в себя Мультисистемный приемник сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo, а также трехосевой компас с термокомпенсацией и высокоточный барометрический высотомер. Они выполняют роль резервных датчиков и позволяют дрону функционировать в условиях помех. Прибор предназначен для использования в беспилотниках с полезной нагрузкой не менее двух килограммов.

Контроллер двигателя может применяться на легких воздушных дронах, а также на подводных и надводных аппаратах. Векторные алгоритмы управления обеспечивают лучшую динамику движения и энергоэффективность. Устройство может определять характеристики электродвигателя и автоматически адаптироваться к нему.

Производство этих изделий полностью локализовано и налажено на базе Калужского НИИ телемеханических устройств, который входит в холдинг "Росэлектроника".

Напомним также, что на этой неделе судостроители изготовили первую партию оснастки для боевых дронов в Северодвинске.