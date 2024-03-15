ВСУ обстреляли село в Курской области

Утром 15 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Чиновник заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома: осколками посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки, выбиты окна. Также перебита газовая труба.

Старовойт заверил, что собственникам домов будет оказана помощь в ремонте имущества.

Накануне в Курской области объявлялась ракетная угроза из-за потенциальной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, утром 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотника над Становлянским округом в Липецкой области. В регионе была введена воздушная опасность. Никто не пострадал.