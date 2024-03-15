Полковник назвал особенности перехваченных над Белгородом снарядов ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал об особенностях используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», снаряды которой были перехвачены над Белгородом 15 марта. В беседе с «Лентой.ру» Кошкин назвал «Град» устаревшим образцом вооружения.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два реактивных снаряда РСЗО БМ-21 «Град» над двумя регионами России. По информации ведомства, снаряды и беспилотники перехватили в Белгородской и Калужской областях. Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

«Это система первая, сейчас, конечно, есть значительно превосходящие ее по качеству аналоги. Это и РСЗО "Смерч", "Тайфун" — они более современные и превосходят по всем тактико-техническим характеристикам. Это первое, что было на вооружение, что перехватили ВСУ. Сейчас они пользуются образцами этой устаревшей системы», — рассказал специалист.

Кошкин также добавил, что действию подобных систем успешно способны противостоять средства противовоздушной обороны (ПВО).

БМ-21 "Град" -- это первый образец систем РСЗО, это полевая 122-миллиметровая дивизионная реактивная система залпового огня. Она предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров Андрей Кошкин военный эксперт, полковник в отставке

Он также перечислил основные характеристики «Града».

«Минимальная дальность стрельбы — пять километров, максимальная — 40 километров. Точность рассеивания — 90 метров, расчет три человека, количество направляющих — 40, перевод системы из походного положения в боевое занимает три-четыре минуты, максимальная скорость по шоссе — 75 километров в час», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В тот же день сообщалось, что при обстреле Белгорода со стороны Украины погиб мирный житель, еще двое пострадали. «По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости», — рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.