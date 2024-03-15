В российской армии завершилось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента России завершилось 14 марта в Вооруженных силах РФ. Свое избирательное право реализовали в том числе участники СВО, военнослужащие в Сирии и в Карабахском экономическом районе, сообщили в Минобороны РФ.

"14 марта в Вооруженных силах Российской Федерации завершено досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".