Взрывы произошли в Черниговской области Украины

Взрывы произошли в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал. В публикации уточнили, что взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. До этого воздушную тревогу объявили в Одесской области на юге Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

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Предупреждение об угрозе с воздуха действовали в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Некоторое время спустя в городе зафиксировали новые взрывы Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.