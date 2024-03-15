Боец РФ: ВСУ охотно сдаются под Работино из-за российских артиллерии и дронов

В районе запорожского села Работино солдаты ВСУ часто принимают решение сдаться в плен из-за активной работы российских беспилотников и артиллерии. Об этом рассказал оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор".

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По его словам, энтузиазма у противника очень сильно поубавилось.

"Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии и ударных БПЛА им не особо хочется", - цитирует РИА Новости бойца.

Он добавил, что противник высоко оценивает боевую работу артиллеристов и операторов беспилотников ВС РФ.

Так, когда украинские военные сдаются в плен, их в шутку спрашивают: нравится ли им работа российских БПЛА и артиллерии.

"Они говорят, да, все на высоком уровне, поэтому и решили сдаться", - отметил "Доктор".

Ранее одно из западных СМИ сообщило, что российская "убийственная связка" - дроны и артиллерия - становится все лучше. В статье отмечалось, что командирам ВСУ уже "мучительно очевидно", что их солдаты больше не могут быть в безопасности в пределах 50 миль от линии фронта.