Спецоперация на Украине 15 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 марта 2024 года.

Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Очередная попытка противника осуществить прорыв на приграничную территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино в Белгородской области была сорвана российскими военными, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, ударами авиации и с помощью артиллерии уничтожено до 195 боевиков, пять танков, четыре боевые бронемашины, три самоходные реактивные установки разминирования и столько же инженерных машин разграждения.

Кроме того, осуществляется отражение атаки украинской ДРГ возле посёлка Тёткино в Курской области.

ВСУ обстреляли Каховскую центральную районную больницу

Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, сообщает ТАСС.

Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате повреждено здание скорой помощи и другие строения. Никто не пострадал.

В настоящее время эксперты проводят тщательное обследование места происшествия и документальную фиксацию его обстоятельств.

В ДНР сообщили о потере ВСУ двух групп бойцов под Новомихайловкой

Украина потеряла до 30 военнослужащих убитыми и ранеными при попытке отбить ранее утраченные позиции под Новомихайловкой ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы республики Игоря Кимаковского.

По его словам, российские бойцы накрыли две группы вооруженных формирований Украины, которые пытались вернуть позиции, брошенные ранее.

Кроме личного состава противника, уничтожено несколько единиц бронетехники. Вооруженные силы Украины пытались атаковать с двух направлений одновременно.