Владимир Зеленский приступил к чистке в рядах войск Украины, опасаясь бунта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, Зеленского, который грабит армию, ненавидят. Он «отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий». Рогов указал, что согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Именно из-за страха военного переворота перед объявлением об отставке Залужного Зеленский отдал приказ перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа.

Ранее представитель силовых структур России заявил, что специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram «Парабеллум», в котором представители элитных подразделений украинской армии, службы безопасности и нацбатов обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.