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ВСУ обстреляли сразу пять населенных пунктов в Белгородской области

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали сразу пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли сразу пять населенных пунктов в Белгородской области
© РИА Новости
«В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — пояснил он.

Помимо того, под обстрел попали села Дунайка, Козинка, Глотово и Гора-Подол. В этих населенных пунктов пострадавших нет. Сотрудники оперативных и аварийных служб занимаются устранением последствий, добавил глава области.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 13:00 по московскому времени средства ПВО перехватили на Белгородской области десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». В ведомстве добавили, что целями ВСУ были объекты на российской территории, однако других подробностей не привели.

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