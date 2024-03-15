В Белгородской области ВСУ обстреляли село Грузское

Село Грузское в Борисовском районе Белгородской области подверглось обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет", - написал он.

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Губернатор уточнил, что осколками от снарядов выбило окна в двух квартирах многоквартирного дома, был посечен забор частного домовладения и повреждены три автомобиля. На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжат в светлое время суток.