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В США заявили, что ответят на гипотетический ядерный удар России

Заявления президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо воспринимать со всей серьезностью. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

В США заявили, что ответят на гипотетический ядерный удар России
© Газета.Ru

Путин недавно заявлял, что Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире.

По мнению Атламазоглу, российский лидер имел в виду способность некоторых стран запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку позволяет нанести ответный удар в случае внезапного нападения.

Если бы Россия атаковала США с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, американская сторона смогла бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, которые патрулируют по всему миру с ядерным оружием наготове, поделился своим видением журналист.

Он напомнил, что у РФ имеется крупнейший в мире ядерный арсенал, насчитывающий около 5600 ядерных боеголовок, предположительно, более 300 межконтинентальных баллистических ракет мощностью примерно 1200 ядерных боеголовок, а также 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Кроме того, российские самолеты-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС способны нести крылатые ракеты воздушного базирования, оснащенные ядерными боеголовками.

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