Rheinmetall анонсировал открытие четырех заводов на Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall намеревается открыть на Украине не менее четырех заводов. Об этом пишет France 24 со ссылкой на пресс-службу компании.

Гендиректор концерна Армин Паппергер отметил, что Россия добивается успехов на линии противостояния. Вместе с тем, добавил он, Украина «страдает от нехватки боеприпасов».

По его словам, новые промышленные площадки, которые планируется построить на территории республики, будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитные комплексы.

Бизнесмен пояснил, что страна стала важным партнером для Rheinmetall. Он уточнил, что общий продаж продуктов компании после запуска площадок может достичь €3 млрд в год.

Журналисты отметили, что концерн уже управляет совместным предприятием на Украине по ремонту военной техники.