В Пентагоне назвали уникальным последний пакет помощи Украине

США на днях отправили пакет военной помощи ВСУ на $300 млн, отметила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что этот пакет не следует воспринимать как сигнал о возобновлении регулярных поставок вооружений и военной техники, пишет ТАСС.

Чиновница отметила, что сообщит о том, что у ведомства появились денежные средства после переоценки контрактов.

Вместе с тем, заметила Сингх, «это [выделение помощи на $300 млн] было уникальным случаем, это не носит устойчивый характер».

Салливан объявил о передаче Украине пакета военной помощи на $300 млн

Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон отправит на Украину пакет военной помощи на $300 млн, в который войдут ракеты ATACMS, снаряды калибром 155 мм для гаубиц, боеприпасы для M270 MLRS и M142 HIMARS.