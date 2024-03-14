Болгария отправила эшелон с БТР на Украину

Первый эшелон из 30 вагонов с БТР-60 отправлен на Украину, рассказал на брифинге министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев. Об этом пишет ТАСС.

© U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Keeler

По его данным, эшелон был отправлен 7 марта. В операции были задействованы 240 военнослужащих.

Тагаев уточнил, что расходы болгарской стороны по отправке превысили 170 тыс. левов (8,7 млн рублей).

Напомним, что дискуссия о включении 100 списанных БТР из фондов МВД республики в состав одного из пакетов военной помощи велась в Болгарии на протяжении всего 2023 года.

Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

В декабре 2023 года правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники. 24 января 2024 года был отдан приказ на перевозку боевой техники, а через пять дней, 29 января, началась операция по отправке машин. Информация об отправке появилась в СМИ только 3 февраля.