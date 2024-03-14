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В Болгарии заявили об отправке на Украину первой партии с бронетранспортёрами

Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами на Украину.

В Болгарии заявили об отправке на Украину первой партии с бронетранспортёрами
© RT на русском

Об этом пишет агентство Novinite.

«Первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих.

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.

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