В Болгарии заявили об отправке на Украину первой партии с бронетранспортёрами
Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами на Украину.
Об этом пишет агентство Novinite.
«Первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих.
Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.