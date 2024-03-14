В США предупредили ВСУ о возможном прорыве обороны

Оборона ВСУ может быть прорвана наступлением российской армии сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, заявили специалисты Американского института изучения войны (ISW). В своей оценке исследователи, помимо открытых источников, опираются на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после общения с руководством двух бригад. Также в основе анализа лежит интервью украинских командиров немецкому изданию Der Spiegel.

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Уточняется, что Сырский накануне посетил расположение двух бригад, после чего констатировал, что обстановка на поле боя осложняется/ Также существует угроза продвижения российской армии вглубь украинских позиций, считает он. Der Spiegel, в свою очередь, констатировал, что практически все подразделения ВСУ на разных участках фронта вынуждены экономить не только боеприпасы, но и технику.

При этом некоторые подразделения держат оборону только условно, поскольку они ничего не смогут противопоставить полномасштабной атаке ВС РФ. На основе этого ISW пришло к выводу о нестабильности линии боевого соприкосновения, а риски неожиданных и успешных массовых атак стали выше.

Ранее сообщалось, что российские войска смогли прорвать оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области. Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска спешно возводят новые укрепления за линией фронта.