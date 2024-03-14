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Британия обвинила РФ в создании помех самолету Шаппса

Спутниковый GPS-сигнал на самолете ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс, якобы был заглушен российским комплексом РЭБ, пишет британская газета The Times.

Британия обвинила РФ в создании помех самолету Шаппса
© globallookpress.com

По данным газеты, глава ведомства вместе с сопровождающими лицами на лайнере Dassault 900LX Falcon возвращался в Лондон из Польши.

В то время, когда бизнес-джет пролетал мимо Калининградской области, были зафиксированы помехи. В частности, не работала система GPS, мобильные телефоны утратили доступ в интернет.

Специалисты заверили Шаппса, что «атака» не угрожала безопасности самолета и пассажиров, отметили журналисты.

В Польше обвинили Россию в серьезном сбое в работе GPS

Напомним, что ранее The Times неоднократно публиковала материалы о мнимых попытках воздействия со стороны России на самолеты ВВС королевства. Так, 17 марта 2021 года газета сообщила, что британские воздушные суда сталкиваются с заглушкой сигналов GPS при вылете с военной базы на Кипре.

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