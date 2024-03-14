Британия обвинила РФ в создании помех самолету Шаппса

Спутниковый GPS-сигнал на самолете ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс, якобы был заглушен российским комплексом РЭБ, пишет британская газета The Times.

По данным газеты, глава ведомства вместе с сопровождающими лицами на лайнере Dassault 900LX Falcon возвращался в Лондон из Польши.

В то время, когда бизнес-джет пролетал мимо Калининградской области, были зафиксированы помехи. В частности, не работала система GPS, мобильные телефоны утратили доступ в интернет.

Специалисты заверили Шаппса, что «атака» не угрожала безопасности самолета и пассажиров, отметили журналисты.

В Польше обвинили Россию в серьезном сбое в работе GPS

Напомним, что ранее The Times неоднократно публиковала материалы о мнимых попытках воздействия со стороны России на самолеты ВВС королевства. Так, 17 марта 2021 года газета сообщила, что британские воздушные суда сталкиваются с заглушкой сигналов GPS при вылете с военной базы на Кипре.