СМИ: Франция рассматривает отправку военных в Одессу

Франция обеспокоена ситуацией на Украине, рассматривает вариант отправки подразделений в помощь ВСУ, рассказали в статье для французской газеты Le Monde обозреватели Клэр Гатинуа, Седрик Пьетралунга, Филипп Рикар и Натали Сегон. Вместе с тем, добавили они, Париж опасается эскалации.

Авторы статьи пояснили, что дискуссии на высшем уровне об отправке военных ведутся второй год в обстановке строжайшей секретности.

В частности, вопрос был поднят на заседании кабмина 12 июня 2023 года, после появления в СМИ первых сообщений о неудачах ВСУ во время контрнаступления.

Кроме того, 21 февраля, за 5 дней до конференции по вопросам помощи Украине, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в кругу высокопоставленных чиновников, что при любом развитии событий будет вынужден «отправить людей в Одессу».

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

По их данным, начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что последующее публичное заявление французского лидера о возможной отправке войск на Украину было предназначено прежде всего для России. Оно стало своего рода предупреждением о готовности республики к таким шагам.

Воинственная риторика Макрона, предположили эксперты, может быть обусловлена и другими причинами. В том числе, желанием набрать политические очки на предстоящих выборах в Европарламент для партии «Национальное объединение», которую на Западе упрекают в чрезмерно лояльной к России позиции.