Над Белгородом в третий раз за день сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом в третий раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете к городу сбиты 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, в городе зафиксирован прилет на территории строительной базы. Пострадали двое человек — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей.

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В Белгороде есть повреждения на территории коммерческого предприятия — осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника, во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни. В Белгородском районе, предварительно, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.