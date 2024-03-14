В Белгороде снова запустили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Находящихся дома граждан глава области призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, отметив, что таковыми являются коридор, ванная, туалет и кладовая. Тем жителям, кто на данный момент находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ракетную опасность объявили во всей Белгородской области первый раз около трех часов ночи. Затем о возможности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей региональной столицы предупредили в районе восьми часов утра.

Во время второй тревоги ВСУ ударили по Белгороду восемью реактивными снарядами.