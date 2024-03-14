ВС России сохраняют превосходство над ВСУ по количеству имеющихся снарядов на протяжении последних «недель и месяцев», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции. По его словам, в связи с этим западным странам необходимо поставить Киеву больше боеприпасов.

Россия превосходит ВСУ по артиллерийским снарядам. ВС РФ сохраняют это преимущество на протяжении последних недель и месяцев, — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что страны военного блока предоставили Киеву 99% всей военной помощи, но Украине нужно еще больше снарядов, поскольку они заканчиваются. Столтенберг подчеркнул, что новые поставки нужны прямо сейчас, так как каждый день задержки отражается на ситуации на поле боя.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ на Купянском направлении. По его словам, хранилища украинских снарядов были поражены ВС РФЯ в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка.

Столтенберг: удары по кораблям ЧФ наносились ракетами НАТО

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что из-за дефицита боеприпасов ВСУ почти перестали использовать тяжелую артиллерию на Авдеевском направлении. По его словам, украинские военные отвели уцелевшую технику подальше от этого участка фронта.